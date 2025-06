Jimena Barón y Matías Palleiro presentaron a Arturo, su hijo recién nacido

Jimena Barón, a días de dar a luz: “Estoy atravesada por muchas emociones”

A pocos días de convertirse en madre por segunda vez, Jimena Barón compartió sus sensaciones en la cuenta regresiva hacia el nacimiento de su hijo, Aurelio. La actriz y cantante se sinceró en diálogo con LAM (América TV) sobre la mezcla de alegría, ansiedad y nostalgia que está experimentando en esta etapa tan especial.

“Ya me despedí de la panza. No sé si es ansiedad o algo hormonal, pero hay muchas emociones porque ya falta poquito”, expresó, visiblemente conmovida. En ese sentido, reconoció que siente que el momento del parto está cada vez más cerca y que eso la conecta con una emoción muy profunda: “Vas sintiendo que vas a conocer a la persona más importante de tu vida —con Momo también, por supuesto— así que todo es muy emocionante”.

Barón también contó que el bebé ya pesa alrededor de 3.300 gramos, y aunque eso genera orgullo en su pareja, ella confesó entre risas una preocupación típica de las madres: “Está gordito, es un bebote. El padre está orgulloso, pero yo no quiero que se nos vaya de mambo el tema del peso, porque tiene que salir por ahí abajo, si Dios quiere”.

En relación a los cambios físicos y emocionales, Jimena habló con honestidad sobre lo que significa despedirse del embarazo: “Las parteras me dijeron que haga terapia porque no es muy copado. Es como que no quiero que nazca y que me abandone… muy de hija que fue abandonada por su padre”, reflexionó, dejando entrever cómo su historia personal resuena en este momento de su vida.

Además, compartió cómo está viviendo la espera su hijo mayor, Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo: “Hay momentos en los que se copa y otros en los que no tanto, porque tuvo once años de reinado, y eso es mucho tiempo”. La artista también mencionó que en el último año su familia atravesó muchos cambios: “Siempre fuimos nosotros dos, y en poco tiempo pasamos a vivir con Matías —su pareja—, a esperar un bebé, a mudarnos. Es mucha información”.

Por último, aseguró que ya tienen preparada la habitación para Aurelio, aunque todavía restan algunos detalles: “Falta la bañera, pero no me preocupa. Lo principal es que el bebé va a tener una mamá como yo, que va a estar ahí para alimentarlo cuando lo necesite. Y eso es lo que importa”.