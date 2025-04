Jimena Barón recibió su primer canje a la espera de su bebé

Fiel a su estilo, la artista compartió en sus redes cada etapa de su vida. Su embarazo no es la excepción. A pocos meses del nacimiento de su segundo hijo, la cantante mostró a sus seguidores cuál fue el primer canje que recibió para su bebé y cómo se prepara para la llegada del nuevo integrante de la familia.

En otra publicación reciente, reflexionó sobre los cambios que vive durante la maternidad y cómo afecta a su intimidad: “Adiós tangas, adiós hilos dentales, adiós coreos hot con bombachas minúsculas”, dijo entre risas. Y añadió: “No sobra el espacio en el placard y no tiene sentido sostener esta Jmena stripper del pasado, al menos por un tiempo”.

Con naturalidad y sin filtros, Jimena comparte su experiencia entre ternura, humor y esa autenticidad que la conecta con su público.

“Tu papá me encanta”: la tierna dedicatoria de Jimena Barón a su pareja antes de ser padres

En un post cargada de emoción, Jimena Barón compartió cómo vive la última etapa de su embarazo junto a Matías Palleiro, su pareja y futuro padre del bebé que esperan juntos. Desde el cierre de un viaje en pareja hasta los preparativos para armar el cuarto del bebé, la artista destacó el vínculo amoroso y cotidiano que los une.

“Hijo, tu papá me encanta y me divierto mucho con él”, expresó con ternura. En la lista de momentos que los unen, mencionó: “dormimos siestas, comemos, tomamos mate, estamos con la familia, miramos series, cada tanto tenemos un momento de confesiones románticas”.

A pesar de que reconoció que no son una pareja demasiado demostrativa, aseguró: “no somos los más expresivos, pero yo no me imagino sin él ni él sin mí, y eso es un montón”.

La complicidad que construyeron en este nuevo capítulo de sus vidas es evidente. Barón mostró cómo el foco está ahora puesto en recibir al bebé, pero también en celebrar la relación que formaron como base de esa nueva familia.