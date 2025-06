La película de Netflix ideal para ver en familia: una criatura llena de ternura y una aventura emocionante

Una película de Cuarón está causando furor en Netflix , y podría no parecer raro, porque se trata de uno de los directores más importantes de los últimos años. La sorpresa es que la producción no fue dirigida por Alfonso, responsable de "Roma" y "Gravity", entre otras, sino por su hijo Jonás, que a sus 31 años ya dirigió 3 largometrajes.

Chupa La divertida historia para ver en familia está disponible en Netflix.

De qué trata Chupa, la tierna película de Netflix

Situada en México, San Javier, la película toma la historia del "Chupacabras", un mito popular sobre una criatura peligrosa. Pero en esta historia es abordada de otra manera, el animal no es la bestia que dicen los rumores. En un guiño a ET, la historia gira en torno a Alex, un niño norteamericano, que en realidad no se siente estadounidense ni mexicano pero, en una visita a sus primos, comienza a descubrirse.