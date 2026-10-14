Jorge "Roña" Castro, de boxeador a estrella de realitys en televisión

Castro no solo fue dueño una gran carrera deportiva, sino que también tuvo una gran presencia en los medios y un gran costado solidario.

El mundo del deporte esta de luto tras confirmarse el fallecimiento del boxeador Jorge "Roña" Castro este miércoles a sus 59 años, en un bingo de la localidad de Morón. Castro no solo fue dueño una gran carrera deportiva , sino que también tuvo una gran presencia en los medios, lo que lo convirtió en un personaje muy querido por la audiencia argentina.

El ex campeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento, aunque todavía no se determinaron las causas del deceso. La causa quedó a cargo de la UFI n.º 8 de Morón.

A tan solo meses de haber tenido su última pelea profesional y haberse retirado del boxeo, Locomotora —otro de sus apodos— fue uno de los participantes anunciados en la edición de famosos de Gran Hermano , llamada GH VIP 2007 .

Desde su ingreso el pasado 13 de mayo de 2007, el boxeador se perfilaba como uno de los posibles ganadores del reality, por ser un deportista consagrado, querido por el público y con un perfil muy frontal. Finalmente, fue el octavo eliminado el 9 de julio de 2007, perdiendo el mano a mano telefónico frente a Robertino Tarantini con un 73,5% de los votos en contra.

Cuatro años después, Jorge Castro sorprendió a todos con su participación en Bailando por un sueño 2011, en Showmatch , el exitoso reality conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, lo que supuso un gran salto en su carrera artística.

Su personaje brilló durante las "previas" que realizaba junto al conductor, en las que a menudo bromeaba sobre su peso y su pasado como campeón mundial, lo que dejó una huella que opacaba su destreza en la pista de baile. Finalmente, la buena onda no bastó para conquistar al jurado y quedó eliminado de la competencia durante el segundo ritmo.

Hace aproximadamente un año, Locomotora Castro integró el elenco de MasterChef Celebrity 2025, lo que terminó siendo su última participación en un reality de televisión. La misma fue breve y desencadenó un conflicto mediático con Wanda Nara y el jurado.

Su debut en la cocina no fue el mejor y, luego de dos episodios, terminó directo en la gala de eliminación de los domingos. Tras un fallido plato de albóndigas de pollo, el boxeador se convirtió en el primer eliminado del certamen. “Yo tengo 14 comedores y nueve merenderos. Wanda y los chefs me dijeron que iban a ir a cocinar, pero todavía estoy esperando”, reclamó y aseguró que el programa está arreglado.

El legado solidario de Jorge “Roña” Castro

Más allá de su carrera deportiva y costado mediático, Castro deja un legado solidario que vale la pena destacar. Lejos del ring, dedicó buena parte de sus últimos años a la asistencia alimentaria en el conurbano bonaerense, donde impulsó una red de comedores y merenderos.

La iniciativa comenzó durante la pandemia del Covid-19, Castro organizó una olla popular en el gimnasio que tenía en la zona sur y, con el correr de los días, la convocatoria se amplió a las familias de los deportistas y a otros vecinos.

Con el tiempo, la ayuda se extendió a distintos barrios, entre ellos Villa Fiorito y Temperley. Además de los espacios que administraba, Castro abastecía a otros comedores y recibía pedidos de municipios como Almirante Brown y Ezeiza. En octubre de 2025, también había anunciado que trabajaba en la organización de un nuevo comedor en Morón, proyectado para asistir a 500 personas.

Recientemente Castro había contado que tuvo un enfrentamiento con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y había criticado la falta de respuestas ante la situación de quienes necesitaban comida. “A mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos”, había afirmado al explicar por qué dedicaba su tiempo a ayudar a los demás.