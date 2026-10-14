Murió Jorge "Roña" Castro, excampeón mundial de boxeo

El histórico boxeador argentino murió tras sufrir una descompensación en Morón. Fue campeón mundial, sobrevivió a un grave accidente automovilístico y dedicó parte de sus últimos años a ayudar a personas vulnerables.

El excampeón mundial de peso mediano murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. Su carrera quedó marcada por una histórica victoria ante John David Jackson en 1994.

El histórico boxeador argentino Jorge Fernando “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Las circunstancias de su fallecimiento quedaron bajo investigación judicial y, hasta el momento, no se estableció oficialmente la causa de muerte.

Según la información difundida, Castro se encontraba en el sector de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio. Un médico del servicio de asistencia constató su fallecimiento y se realizaron las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Morón.

La noticia generó conmoción en el deporte argentino. Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro fue uno de los nombres más populares del boxeo nacional y alcanzó la cima de su carrera en 1994, cuando se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió el 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México. Allí enfrentó al estadounidense John David Jackson en un combate que parecía perdido, pero que terminó convirtiéndose en una de las remontadas más impactantes del boxeo argentino.

Castro estaba en desventaja y había recibido un duro castigo cuando conectó un gancho de izquierda que derribó a su rival y le permitió quedarse con la victoria. La revista especializada The Ring distinguió aquel enfrentamiento como la mejor pelea de 1994 y eligió el noveno asalto como el mejor del año.

Meses antes, el 12 de agosto, había conquistado el cinturón mundial al vencer por decisión dividida a Reggie Johnson en Tucumán. Luego defendió la corona en cuatro oportunidades, hasta que perdió frente al japonés Shinji Takehara en diciembre de 1995, en Tokio.

A lo largo de su carrera también compartió el escenario internacional con figuras de la talla de Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. En 1990 había obtenido el campeonato argentino de peso mediano y posteriormente sumó títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo. Su última pelea profesional fue en enero de 2007, cuando venció por nocaut técnico al colombiano José Luis Herrera en Mar del Plata.

El accidente que lo dejó al borde de la muerte

La vida de Castro también estuvo marcada por un episodio que puso en riesgo su continuidad y su propia supervivencia. En junio de 2005 sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero, cuando perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol.

El impacto le provocó múltiples traumatismos y una hemorragia entre el pulmón y la pleura. Permaneció 23 días en coma en el Hospital Argerich y atravesó una prolongada recuperación antes de volver a entrenarse y regresar al ring.

En una entrevista publicada por la revista Gente en julio de ese año, el boxeador había contado que no recordaba el accidente ni los días cercanos al episodio. La experiencia, según relató entonces, lo había llevado a valorar todavía más el tiempo con sus hijos y su familia.

Pese a la gravedad de las lesiones, Castro volvió a competir y continuó vinculado al boxeo hasta su retiro definitivo.

De los cuadriláteros a los comedores del conurbano

Después de alejarse de la actividad profesional, Castro mantuvo su presencia pública y orientó parte de sus esfuerzos a iniciativas sociales. En 2020 abrió un gimnasio en Temperley, pero la pandemia de coronavirus modificó sus planes y el espacio terminó convertido en un comedor para asistir a vecinos que atravesaban dificultades económicas.

El proyecto también buscaba mantener vivo su vínculo con el deporte mediante actividades recreativas de boxeo para personas de distintas edades.

En los últimos años, el excampeón sostuvo comedores y merenderos en el conurbano bonaerense y colaboró con la entrega de alimentos. En una entrevista publicada por LA NACIÓN en 2025, había contado que muchas de las personas que acudían a esos espacios eran jubilados a quienes sus ingresos no les alcanzaban para cubrir sus necesidades básicas.

Su popularidad también lo llevó a participar en programas de televisión, entre ellos Gran Hermano y MasterChef Celebrity. Sin abandonar el perfil frontal que lo caracterizó durante su carrera deportiva, Castro mantuvo una presencia pública que excedió los límites del boxeo.

Con su muerte, el deporte argentino pierde a un excampeón mundial cuyo nombre quedó asociado a una de las peleas más memorables de la década de 1990 y a una trayectoria marcada tanto por los golpes recibidos arriba del ring como por su posterior compromiso con quienes necesitaban ayuda.