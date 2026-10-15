La actriz Hilary Swank reveló que está embarazada a sus 52 años: "Mi próximo proyecto" + Agregar ámbito en









En abril de 2023, Swank se convirtió en mamá de mellizos, Aya y Ohm. Los chicos son fruto de su relación con Philip Schneider.

La actriz gandora de dos Oscar espera a su tercer hijo.

La reconocida actriz Hilary Swank sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada a sus 52 años y espera su tercer hijo. A través de sus redes dio la noticia y compartió un tierno video.

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“Muchos me preguntaron cuál es mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”, escribió junto a la publicación, en una referencia al bebé que llegará a la familia a fin de año.

View this post on Instagram En abril de 2023, Swank se convirtió en mamá de mellizos, Aya y Ohm. Los chicos son fruto de su relación con Philip Schneider, con quien se casó en agosto de 2018 en una ceremonia íntima al aire libre en California.

Hilary Swank y la maternidad En una entrevista con la revista People a principios de este año, la actriz habló abiertamente sobre su decisión de tener hijos más tarde en la vida para poder centrarse primero en su carrera profesional.

“Sabía que algún día quería tener hijos, pero no tenía planeado cómo sería”, dijo. “Sé que es muy diferente para cada persona, pero en mi caso, si hubiera tenido un hijo a los 20 o a los 30 años, creo que sería una madre muy diferente a la que soy ahora”.

Añadió: “Ahora tengo la posibilidad de dedicarles toda mi atención, algo que no podía hacer antes porque mi atención se había dividido entre ambos de una manera muy marcada. Al tener mi carrera tan consolidada, puedo entrar y salir cuando quiero, y eso es una verdadera bendición”. Swank ha ganado dos premios Oscar, obteniendo el de mejor actriz por sus interpretaciones en Boys Don't Cry (1999) y Million Dollar Baby (2004). En la pantalla, Swank aparecerá próximamente en la cuarta y última temporada de Yellowjackets, de Showtime y disponible en Paramount+, que se estrena el 20 de noviembre.

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