Paramount+ presentó el primer adelanto de la temporada final de "Yellowjackets" + Agregar ámbito en









Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, la serie cuenta la historia de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de secundaria que se convierten en las (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo.

La aclamada serie regresa para su temporada final.

Por fin están en casa, pero ¿a qué precio? El adelanto oficial de la cuarta y última temporada de Yellowjackets muestra el regreso de las sobrevivientes a su hogar, en donde deberán afrontar las consecuencias de haber logrado salir con vida. La serie regresa a Paramount+ el viernes 20 de noviembre.

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Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, Yellowjackets cuenta la historia de un equipo de talentosas jugadoras de fútbol de secundaria que se convierten en las (des)afortunadas sobrevivientes de un accidente aéreo en una remota zona salvaje del norte. Combinando una historia épica de supervivencia, terror psicológico y un drama sobre el paso a la adultez, la serie muestra cómo el equipo pasa de ser un grupo talentoso y unido, aunque complejo, a convertirse en un clan salvaje. Al mismo tiempo, retrata sus vidas casi 25 años después de este suceso, mientras intentan reconstruirlas, y demuestra que el pasado nunca queda realmente atrás y que lo que comenzó en aquel lugar remoto está lejos de terminar.

Elenco de la cuarta temporada de Yellowjackets La cuarta temporada está protagonizada por las nominadas a los premios Emmy Melanie Lynskey y Christina Ricci, junto con Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess y la dos veces ganadora del premio Oscar Hilary Swank. Además, contará con las participaciones especiales de June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun, Dulé Hill y más.

A principios de esta semana, el regreso de las Yellowjackets fue anunciado en un segmento de MTV News, e incluso Alanis Morissette hizo referencia a él durante su interpretación de Ironic, uno de sus grandes éxitos, en MTV Unplugged.

Yellowjackets cuenta con la producción ejecutiva de Ashley Lyle y Bart Nickerson, quienes también se desempeñan como showrunners. Drew Comins, de Creative Engine, también es productor ejecutivo, junto con Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa y Julia Bicknell. La serie es producida para SHOWTIME® por Lionsgate Television.

Yellowjackets es distribuida por Paramount Global Content Distribution. Las tres primeras temporadas de Yellowjackets ya están disponibles para ver en Paramount+.

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