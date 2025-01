La China Suárez y Benjamín Vicuña protagonizaron una fuerte discusión en el aeropuerto

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

Benjamín Vicuña fue consultado al respecto de la relación de su ex y reconoció que no le preguntaron si Magnolia y Amancio tenían permiso para conocer la pregunta nueva pareja de su madre.

“Cuando hay niños es un tema, porque obviamente yo no me puedo hacer el loco y decir que me da exactamente lo mismo. No me da lo mismo. Dónde están mis hijos es algo que por ahí, efectivamente, se tiene que conversar, pero no lo he hecho”, remarcó en diálogo con Intrusos (América) sin ocultar su malestar.