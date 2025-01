La respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si Wanda Nara seguía enamorada de Mauro Icardi

Luego de que Wanda Nara comunicara su separación de L-Gante , el cumbiero habló sobre lo ocurrido entre ambos. "se hartó de la novela. Se hartó de que Wanda esté tan pendiente de su ex ”.

Por su parte, Wanda explicó en sus redes sociales que su separación se debe a su compleja situación judicial , en la cual necesita poner toda su energía. Wanda temía que esto perjudicara la tenencia de sus hijas, y en respuesta, L-Gante comentó: “Uno a esta altura ya no sabe qué creer... ¡Qué manera de empezar el año! Yo nunca voy a hablar para dejar mal parado a nadie, pero lo importante es que digas es que estoy soltero”.

El detrás de escena de la ruptura de Wanda Nara y L-Gante

Este lunes en LAM (América), Ángel de Brito reconstruyó el detrás de escena de esta ruptura, afirmando que no fue decisión de L-Gante. “Wanda lo dejó. Ella volvió de Uruguay... Y no lo dejó porque no quisiera estar con L-Gante, sino porque Icardi la está bombardeando con el cantante en la Justicia”, explicó de Brito. Mauro Icardi y sus abogadas presentaron un escrito de 14 páginas argumentando que L-Gante es una mala influencia para las hijas de Wanda, acusándolo de violento, con un entorno peligroso, consumo de drogas y porte de armas.

Ante estas declaraciones, la Justicia debe investigar los hechos. De Brito añadió que Wanda le propuso a L-Gante hacer un comunicado en común sobre su separación, pero L-Gante prefirió publicar su propia versión, concluyendo con: “Se terminó la novela, no cuenten conmigo, fin”.