Mauricio Kartun: "La Vis Cómica habla del artista que con tal de figurar se pone al servicio del poder de turno, eso cautiva al público"

Mauricio Kartun: El eterno eterno riesgo del artista: acercarse al poder y abrigarse a su calor, aun sabiendo que en algún momento te incendia. Lo que todos los artistas tenemos claro es que al poder, de cualquier signo y color, lo que en el fondo le sirve deun artista es tenerlo en rol dependiente: agitando fervoroso sus banderas o quemando las del adversario. Depende de la dignidad de cada creador mantener su autonomía. Pero esto por supuesto no quita que como cualquier otro ciudadano adhiera o no a las ideas del partido gobernante. La paradoja es que en la cultura (como en la salud, o la educación), el estado –con sus espacios, y sus aportes- está siempre en el medio. A veces es ecuánime y se puede trabajar en libertad, en otros, como ahora, basta que disientas públicamente para que se te tiren a la yugular.

P.: Situada en la Buenos Aires colonial, ¿qué ejes temáticos buscaste abordar? ¿Qué es primero? el germen con la idea, la historia, los personajes, los temas? ¿Cómo es esta construcción dramatúrgica?

M.K.: La obra nació de una invitación del Centro Cultural de España en Buenos Aires de escribir partiendo de alguna de las novelas ejemplares de Cervantes. Tomé El coloquio de los perros y se me enlazó enseguida con unas imágenes que había acopiado hace muchos años sobre una compañía de teatro española varada en la pampa durante la colonia. Aquel proyecto no prosperó pero las imágenes sí. Me puse a jugar con eso y salió esto. Nunca me propongo ejes temáticos a priori. Dejo que el material en su devenir narrativo los encuentre. Y una vez identificados, ahí sí, les soy fiel. Pasa a veces que en la deriva esos ejes no aparecen, o que son poco interesantes. Esos son los procesos que abandono. Y tengo varias docenas en la carpeta de los fracasos. Este lo perfiló casi de entrada: el artista colaboracionista, el que entrega su dignidad estética a cambio de prebendas.

P.: ¿A qué atribuís el éxito de esta obra que va por su sexta temporada en un ámbito protegido como el CCC?

M.K.: Lo primero: la remamos. Movemos la pieza, complementamos con giras, hacemos un trabajo diario de post producción para mantenernos. Somos honrosa cooperativa, y trabajamos como tal, cooperando. Mutuales y colectivistas. Sin buena taquilla no hay manera de sostenerse en cartel. No obstante: hay algo intrínseco al espectáculo que crea la energía de su supervivencia: la calidad e intensidad de sus trabajos actorales.

P.: ¿Cómo se resignificó y creció la obra durante estos años?

M.K.: Los espectáculos cambian y crecen en el cuerpo de sus intérpretes. Eso es un plus de interés que le agregan a las obras las sucesivas temporadas. Pero más cambian al ser recibidas sucesivamente en contextos diferentes. Y en esto de generar contextos distintos, convengamos, los argentinos somos insuperables. Es curioso ver como algunos textos de la obra que parecían pasar desapercibidos se vuelven de pronto ahora muy festejados; porque en ese milagro de lo multívoco que tienen las metáforas, resuenan contra la realidad de un día para otro en nuevo sentido.

P.: Resulta especialmente disfrutable para la comunidad artística y teatral pero evidentemente el púbico apoya y no se vuelve endogámica. No solo hay parodia del ejercicio de actuar sino farsa y un claro homenaje al siglo de oro español. ¿Qué podés reflexionar al respecto?

M.K.: La obra habla del artista que con tal de figurar se pone al servicio del poder de turno, y eso es un fenómeno que percibe mejor a veces el espectador que el propio medio artístico. Ese lugar controvertido del artista que es atacado desde el gobierno, o que se compromete y ataca aunque sepa que se perjudica profesionalmente, eso lo ve el público a diario en los medios y en las redes. El contexto del espectáculo es el del mundillo teatral, pero el texto se lee más claro fuera de él. Respecto al homenaje que mencionás, hemos tenido este año una alegría y un orgullo muy grande: fuimos invitados como representantes de nuestro país al Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Hacia allí viajaremos en junio y nos tiene entusiasmados.