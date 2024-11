La salud de Bruce Willis: su esposa reveló la razón por la cual la enfermedad del actor no fue detectada a tiempo

Debido a su historial médico, Emma dijo que inicialmente ignoró las primeras señales de advertencia. “A medida que su lenguaje comenzó a cambiar, [parecía] que era solo parte de un tartamudeo, solo era Bruce”, compartió. “Nunca en un millón de años hubiera pensado que sería una forma de demencia para alguien tan joven”.

La confirmación de la enfermedad de Bruce Willis

La familia de Bruce reveló su diagnóstico de DFT en febrero de 2023. Según la Asociación de Degeneración Frontotemporal , la DFT es la forma más común de demencia y puede afectar el comportamiento, la personalidad, el lenguaje y el movimiento.

“Hoy en día no existen tratamientos para la enfermedad, una realidad que esperamos pueda cambiar en los próximos años. A medida que la condición de Bruce avanza, esperamos que la atención de los medios pueda centrarse en arrojar luz sobre esta enfermedad que necesita mucha más concienciación e investigación”, se lee en una declaración conjunta firmada por Emma y la ex esposa de la estrella de Pulp Fiction, Demi Moore.

“En el caso de Bruce, comenzó en los lóbulos temporales y luego se extendió a la parte frontal del cerebro. Ataca y destruye la capacidad de la persona para caminar, pensar y tomar decisiones”, le dijo Emma a Couric.

Agregó: “Yo digo que la FTD susurra, no grita. Me resulta difícil decir: ‘Aquí es donde terminó Bruce y aquí es donde su enfermedad comenzó a apoderarse de él’. Le diagnosticaron afasia hace dos años, pero un año antes teníamos un diagnóstico impreciso de afasia, que es un síntoma de una enfermedad, pero no es la enfermedad”.

Emma ha sido franca al decirles a las hijas más pequeñas de la pareja, Mabel, de 12 años, y Evelyn, de 10, que su padre no mejorará. “Nunca he intentado endulzarles nada”, dice. “No estoy tratando de protegerlos de esto”.

Desde el diagnóstico de Bruce, Emma ha sido una firme defensora de las familias con FTD al compartir información sobre la enfermedad y conectarse con otras personas que pasan por la misma situación.