Gary Oldman cumple 67 años: su adicción al alcohol, sus cinco esposas y el detrás de escena de su nuevo film

Algunas confesiones o tras bambalinas de Oldman. Reveló hace tiempo que si no hubiera dejado de tomar estaría muerto. Así se expresó en una entrevista “Mi mano temblorosa alcanza el teléfono para llamar a Alcohólicos Anónimos y luego alcanzo lo que queda de whisky, la ginebra, el vermouth… Ya llamaré mañana. Me llevó mucho tiempo quitarme la resaca, conocer a alguien y disfrutar de viajar y ser feliz. Sé que también hay gente que no lo consigue. Yo sí”.

En cuanto a “Harry Potter”, si bien expresó que cuando la gente le pide una foto o un autógrafo siempre es por Drácula o por Harry Potter, también sostuvo que su personaje no estaba tan presente en las películas como le hubiera gustado, un sentimiento compartido por los fanáticos de la franquicia mágica. También confesó que le interesaría ser Dumbledore para el elenco de la versión televisiva de HBO, que en su fusión con Warner ostenta los derechos de los libros de Harry, Ron y Hermione y preproduce la serie.

Oldman tuvo 5 esposas: Lesley Manville, Uma Thurman, Donya Fiorentino, Alexandra Edenborough y Gisele Schmidt. Fue pareja de Isabella Rossellini en los 90.