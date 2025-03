Caso Gene Hackman: un nuevo testimonio pone en duda la fecha de la muerte de su esposa

Aunque inicialmente no se sospechó de nada ilícito, sus muertes fueron “de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas” , según una declaración jurada de la orden de registro.

Se había especulado que la pareja había muerto debido a una intoxicación por monóxido de carbono por una fuga de gas, pero las autoridades se apresuraron a descartar eso como una posible causa , y la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe emitió una actualización basada en la "extensa investigación de la New Mexico Gas Company sobre fugas de gas y monóxido de carbono en la casa de Gene Hackman", realizada la noche del 26 de febrero.

El 8 de marzo, los investigadores confirmaron la causa de la muerte de Hackman y Arakawa, concluyendo que ambos fallecieron por causas naturales, pero con una semana de diferencia. Se dice que Arakawa falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una grave enfermedad respiratoria causada por la exposición a roedores infectados.

Los datos del marcapasos de Hackman sugieren que murió el 18 de febrero, una semana después de la fecha propuesta para el fallecimiento de Arakawa.

Un testigo afirma que recibió un llamado de la esposa de Gene Hackman un día después de su fecha de muerte

Hoy (17 de marzo), el Dr. Josiah Child, un ex especialista en atención de emergencias que dirige la clínica privada Cloudberry Health en Santa Fe, Nuevo México, refuta la fecha y le dice al portal MailOnline: "La Sra. Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero".

Continuó: "Me llamó un par de semanas antes de su muerte para preguntar sobre la posibilidad de hacerle un ecocardiograma (escáner cardíaco) a su esposo. No era paciente mía, pero uno de mis pacientes le recomendó Cloudberry. Concertó una cita para el 12 de febrero".

Dijo que dos días antes de verlo, ella canceló su cita, alegando la mala salud de su marido.

El Dr. Child dijo: "Volvió a llamar la mañana del 12 de febrero y habló con uno de nuestros médicos, quien le indicó que viniera esa tarde. Le programamos una cita, pero nunca apareció. No presentaba ningún síntoma de dificultad respiratoria. La cita no estaba relacionada con el hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces, pero no obtuvimos respuesta".