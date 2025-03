Murió Émilie Dequenne, ganadora del premio a mejor actriz en Cannes por la película "Rosetta"

Otros trabajos destacados de Dequenne incluyen la comedia romántica belga Not My Type (2014), el drama político This Is Our Land (2017), Love Affair(s) (2020) de Emmanuel Mouret y el drama sobre la transición a la adultez Close (2022) de Lukas Dhont. El año pasado, regresó a Cannes para celebrar el 25.º aniversario de Rosetta. Su última película fue la película de catástrofes en inglés Survive.