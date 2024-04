La serie de Harry Potter ya tiene fecha de estreno: cuándo y dónde se podrá ver

La noticia llegó luego de que el ejecutivo brindara una conferencia telefónica con sus pares en la rendición de resultados del cuarto trimestre de la compañía, donde también celebró el retorno de este querido personaje. Asimismo, confirmó la participación de la autora en este proyecto , al mencionar que mantuvo una reunión con ella, quien aún no realizó declaraciones al respecto.

Qué se conoce sobre la serie de Harry Potter

Este anuncio puso en marcha el proceso de producción de la serie, que si bien ya comenzó aún no se encontró al elenco completo, una tarea difícil por el cariño que se le tiene al cast original. Por el momento, se conoce que tanto Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint no serán los protagonistas en esta ocasión, pero no se descarta que tengan algún tipo de participación, aunque las posibilidades se acortan al conocerse que esta adaptación también será fiel a los libros.