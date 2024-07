"Ya apareció Loan": el mensaje que desconcertó a los investigadores y que podría dar un giro a la causa

Por su parte, el excomisario Walter Maciel, también dio detalles sobre esta información y sostuvo que el sargento Duarte Mariano se comunicó con él para avisarle que habían encontrado a Loan. "Me dice que están yendo para la casa de la abuela. Les comunico de la situación, llevamos ambulancias, todo. Por el camino, me llaman y me dicen que fue una falsa alarma. Duarte se comió una puteada. No sé de dónde salió ese chisme".

Otra de las detenidas que también escuchó esta versión fue Mónica Millapi, quien declaró en la justicia que alrededor de las 3 de la mañana la policía les comunicó la aparición del menor. "El comisario salió y dijo que apareció, y Laudelina estaba con el teléfono, dijo: ‘No, es mentira’, que no apareció, que ella estaba hablando con Camila y que le dijo que no”.

La jueza solicitó analizar los celulares

Con estos nuevos datos, la jueza Cristina Pozzer Penzo solicitara la pericia de los celulares de tres policías de la comisaría de 9 de Julio, uno del comisario y otro de Camila Núñez, la prima de Loan. Para la magistrada, el análisis de los dispositivos es de carácter "urgente y prioritaria" por lo que dio un plazo de 72 horas.