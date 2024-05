Lady Gaga sorprendió con un look creado por un diseñador argentino

Fiel a su estilo excéntrico, la actriz estadounidense revolucionó la alfombra roja con un vestido blanco muy particular. Este diseño, hecho a la medida, fue creado por el diseñador Cristian "Selva" Huygens , un argentino radicado en Berlín.

El look se conforma de un corset strapless, una falda amplia con arandelas y un aplique en la parte superior del torso que la cantante comparó con la parte de un auto. "En la alfombra roja les dije que era una pieza de coche. Dijeron de qué tipo y yo dije no sé, no soy mecánico", bromeó la cantante sobre el diseño en la publicación que compartió en sus redes sociales.