Telefé le rescindió el contrato a Furia de Gran Hermano

Si bien todavía no se sabe cómo continuará la carrera de "Furia" -antes de entrar a la casa de Gran Hermano era personal trainer y doble de riesgo- ya tuvo un ofrecimiento por parte de Flavio Mendoza para sumarse a su próximo espectáculo. Ya la invitó a su show actual , la hizo subir al escenario y le dijo frente a todos los espectadores que le gustaría contar con ella.

"Mirá, a mí me gustaba su perfil para un personaje. El tema es que tiene que saber que conmigo tiene que laburar y tiene que prepararse. A mí me gustaba para el nuevo espectáculo del circo, pero creo que ella va a hacer el Gran Hermano de Chile . Igual tendría que tomarle un casting", había expresado el coreógrafo en diálogo con La Nación.

A pesar de haber dicho que le gustaría trabajar con ella, sostuvo que primero tendría que hacerle un casting para ver si está preparada para el papel: "Hay muchos espectáculos de Argentina que contratan a la persona porque es el famoso del momento. Yo a la persona que contrato le tomo un casting. Cuando yo hice EDHA, la serie de Netflix, a mí me tomaron un casting para ver si pasaba o no y me parece que eso es lo que tendría que pasar con ella".

"Tengo un par de conocidos que han hecho con ella cosas de doble de riesgo. Y me parece que para este personaje vendría bien. También, me parece que también sería despegarla un poco toda la parte mediática. Pero bueno, veremos", afirmó Flavio Mendoza.

Qué pasó con los "hermanitos" luego del final del reality

De esta última edición, Virginia Demo fue una de las destacadas por conseguir una salida laboral por fuera del reality o del canal luego de sumarse a la obra teatral Legalmente Rubia. Además, con su famoso hit, dentro de la casa por su pelea con Emmanuel, ya son varias las pymes que se contactaron con ella para publicitar sus locales o emprendimientos.

Por su parte, Catalina se convirtió en la única argentina en participar del programa de streaming que sigue la edición de Gran Hermano Chile.

Rosina se encuentra en Francia, contratada por una importante marca de perfumes para ser su imagen. Isabel y Agostina fueron convocadas por Divas Play, que es la plataforma donde pueden subir contenido erótico. El resto de los hermanitos están haciendo presencias en boliches, siempre con autorización de su contrato legal ligado a Telefe.