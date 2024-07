El Gobierno dijo que Lionel Messi y "Chiqui" Tapia deberían pedir perdón por los cánticos contra Francia

Y agregó: "Por ahí pasa más en la vida social, en los colegios y clubes, pero no ha llegado al fútbol grande el tema de pedir disculpas, que sea con una sanción más ejemplificativa , que la sociedad pueda ver que el fútbol pida perdón. Creo que es una oportunidad ante este yerro".

Malestar en el Gobierno y pedido de disculpas

Las declaraciones de Garro causaron malestar en algunos funcionarios del Gobierno. Tal es el caso de Daniel Parisini (alias Gordo Dan) quien publicó en su cuenta de la red social X "Bueno, ya sabes como funciona esto, no @JulioGarro?", al tiempo que compartió un tuit que dice que el ex intendente de La Plata "debe ser expulsado inmediatamente del Gobierno".

La presión del troll libertario, que sumó adhesiones en las redes, obligó a Garro a salir a dar explicaciones y negó haberle exigido a Messi que pida disculpas.

Desmiento categóricamente que haya solicitado a Messi que pida disculpas. Sería una falta de respeto a quien nos honra permanentemente con su calidad humana y deportiva. — Julio Garro (@JulioGarro) July 17, 2024

Enzo Fernández se disculpó con sus compañeros de Francia por los cánticos racistas

A través de un posteo en inglés en Instagram y en X, Enzo Fernández se disculpó públicamente luego de la polémica que se generó por el video que emitió en un live de Instagram durante el festejo del plantel argentino por el título de la Copa América, que puso al fútbol en un segundo plano por unos instantes.

El volante del Chelsea escribió sentidas palabras en las que no endosa responsabilidad sino que la asume, por el contenido discriminatorio contra los franceses de la canción que se cantaba. "No hay ninguna excusa", argumenta el futbolista. "Esas palabras no reflejan mis creencias y mi carácter", agregó.

El escándalo generó que la Federación Francesa anunciara una denuncia en Tribunales judiciales. Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana, los tres citados al seleccionado galo, dejaron de seguir a Enzo Fernández en Instagram. Los otros futbolistas franceses de raza negra en Chelsea son Benoit Badiashile, Malang Sarr, Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu.

El Chelsea iniciará un procedimiento disciplinario a Enzo Fernández

El Chelsea de Inglaterra, por su parte, informó que realizará un "procedimiento disciplinario interno" por la polémica que envuelve al mediocampista de la Selección argentina por supuestos cantos racistas y homofóbicos.

El equipo de la Premier League se explayó a través de un comunicado en sus redes sociales: "El Chelsea Football Club encuentra todas las formas de comportamiento discriminatorio totalmente inaceptable. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas", comenzaron.