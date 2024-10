Liam Neeson aseguró que está listo para dejar las películas de acción: "Tengo 72 años"

Desde que se convirtió en un icono de la acción a sus 50 años, Neeson siempre ha interpretado sus propias escenas de lucha, aunque también recurre a su colaborador de toda la vida, Mark Vanselow , cuando se trata de acrobacias más elaboradas. Si bien la edad aún no lo ha detenido durante una producción, el actor no está interesado en esperar lo suficiente para que se convierta en un factor.

"No se puede engañar al público" , continuó. "No quiero que Mark luche por mí en mis escenas de lucha".

Neeson tiene más de un thriller lleno de acción en preparación. Junto con Cold Storage y la próxima película secuela, The Ice Road 2: Road to the Sky, Neeson está listo para encabezar un reinicio de la comedia de acción, The Naked Gun de Akiva Schaffer de The Lonely Island.

Antes de que cualquiera de esas películas llegue a la pantalla grande, Neeson mostrará sus habilidades especiales en Absolution, un thriller que se estrenará en los cines el 1 de noviembre.

Dirigida por Hans Petter Moland, la película está protagonizada por Neeson en el papel de un hombre que (y esto puede resultar familiar) se venga de la organización criminal que cometió el error de ponerse de su lado. Esta vez, Neeson interpreta a un boxeador y criminal de bajo nivel que padece encefalopatía traumática crónica (ETC).

Moland, quien previamente dirigió a Neeson en Cold Pursuit de 2019 , no solo elogió su capacidad para mantenerse firme durante las secuencias de acción, sino también su capacidad para inyectarle humanidad al género.

“Cuando está inmerso en el personaje que es, se ve el dolor”, dijo Moland. “Se convierte en ese hombre”.

Después de hacerse un nombre con actuaciones dramáticas en La lista de Schindler y Kinsey, el actor irlandés interpretó papeles de mentor en películas como Star Wars: La amenaza fantasma y Batman Begins. Luego llegó Búsqueda implacable , que marcó un segundo acto sorpresa para Neeson después de recaudar u$s145 millones en 2008 y eventualmente generar dos secuelas lucrativas. Después, Neeson comenzó a protagonizar thrillers violentos de venganza similares.