Lo llevó a la fama, pero odió hacerlo: la sorprendente revelación de Robert Pattinson sobre un personaje que interpretó

No todo es glamur en e l mundo del cine y Hollywood . A veces, los papeles que catapultan a los actores a la fama pueden ser los mismos que detestan. Tal es el caso de Robert Pattinson, quien alcanzó la popularidad mundial gracias a sus roles en Crepúsculo y Batman, pero confesó que interpretar a Edward Cullen fue una experiencia difícil de aceptar.

Aunque Crepúsculo lo consolidó como una estrella internacional, Pattinson no guarda los mejores recuerdos de este personaje. Entre críticas al guion y a las peculiaridades de Edward, el actor dejó en claro que no todo fue fácil detrás de cámaras.

Pattinson no dudo ni un segundo en contar su desagrado por el papel de Edward Cullen. Según el actor: “ Edward es probablemente el personaje más ridículo que existe ”. Esta fuerte declaración viene de un actor que ha sabido alejarse de los clichés de galán juvenil, explorando roles más complejos en los últimos años.

El ex integrante del elenco de Harry Potter, unas decadas más tarde reflexiona sobre el cine, sus personajes y la fama en Hollywood

Pattinson explicó que una de las razones por las que no conectó con Edward fue la descripción idealizada y poco realista del vampiro en los libros de Stephenie Meyer. “Cuando leí los libros, era imposible tomarlo en serio. Era descrito como si fuera una especie de dios perfecto, y eso simplemente no me cuadraba”.