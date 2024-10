Se aman solo en la ficción: los famosos que trabajaron juntos pero tienen una mala relación y se odian







Las estrellas de Hollywood brillan en televisión, pero sus relaciones fuera de cámara pueden ser todo lo contrario, llenas de conflictos y tensiones.

Algunas estrellas de Hollywood no logran mantener su amistad y, en algunos casos, el odio se respira en el ambiente del set

El mundo de la televisión y el cine es fascinante, pero detrás de las cámaras, los egos, el humor y las personalidades chocantes suelen desgastar las relaciones entre las estrellas de Hollywood. Muchos actores y cantantes lidian con tensiones laborales, y algunas colaboraciones que aparentan ser perfectas esconden conflictos intensos.

La realidad es que muchas veces lo que se ve en la pantalla es muy distinto a lo que ocurre en los sets de grabación. Las grandes figuras del entretenimiento, conocidas por su talento, no siempre logran llevarse bien. Desde disputas en pleno rodaje hasta desencuentros por motivos personales, estas celebridades reflejan que el glamour de la fama también puede traer enemistades.

Rihanna y Katy Perry.jpg Rihanna y Katy Perry, una de las tantas amistades que la televisión unió y la personalidad separó Famosos que trabajaron juntos pero tienen una pésima relación detrás de cámara Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall Las protagonistas de una de las series más icónicas de la televisión: "Sexo en Nueva York". Nacida en Ohio, Parker ha consolidado una carrera notable en la pantalla chica y grande, participando en proyectos como "The Family Stone" y "Hocus Pocus". Mientras tanto, Cattrall, originaria de Liverpool,se destacó en películas como "Big Trouble in Little China" y "Mannequin". Aunque sus personajes, Carrie Bradshaw y Samantha Jones, parecían inseparables, su relación fuera del set no fue igual de cercana.

A pesar de haber trabajado juntas durante 12 años, las dos actrices siempre generaron tensiones entre si. Aunque nunca llegaron a tener enfrentamientos públicos, ambas reconocieron que había diferencias importantes entre ellas. Tras la serie, Parker siguió trabajando en televisión, actualmente protagonizando el reboot "And Just Like That", mientras que Cattrall decidió apartarse del proyecto, enfocándose en otras producciones de comedia y drama.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall.jpg Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, en una de las series más famosas de la televisión de los 90 Blake Lively y Leighton Meester Estas dos grandes actrices conquistaron a toda una generación con la serie "Gossip Girl", donde interpretaron a las populares Serena van der Woodsen y Blair Waldorf. Lively, oriunda de Los Ángeles, es una reconocida actriz de cine y televisión, convirtiendose en una estrella al trabajar en películas como "The Shallows" y "A Simple Favor". Por su parte, La popular estrella de Texas,supo combinar su carrera actoral con la música, lanzando su álbum "Heartstrings" y participando en series como "Single Parents". Si bien en la serie sus personajes mantenían una amistad inquebrantable, en la vida real las actrices nunca llegaron a ser amigas cercanas. Se rumorea que la relación entre ellas se enfrió luego de que Lively no felicitara a Meester por su compromiso. Aunque ninguna de las dos habló públicamente del tema, después de finalizar Gossip Girl, cada una sigió caminos diferentes: Lively continúa participando en grandes producciones de Hollywood, mientras que Meester ha optado por papeles más tranquilos en televisión y música. Rihanna y Katy Perry Estas dos artistas y leyendas del mundo de la música fueron grandes amigas y compartieron momentos importantes durante algún tiempo. Rihanna es una figura revolucionaria en la música con éxitos como "Umbrella" y 2Diamonds", y más recientementese metió de lleno en el mundo empresarial con su marca Fenty. Perry, nacida en California, alcanzó el éxito global interpretando temas como "Teenage Dream" y "Dark Horse". Ambas cantantes eran muy cercanas, hasta que un evento personal rompió su relación. La ruptura de su amistad se dio cuando Perry no apoyó a Rihanna tras su decisión de perdonar a Chris Brown después de un episodio de violencia. Este suceso generó un distanciamiento entre las dos artistas que nunca pudo repararse del todo. Actualmente, Rihanna está enfocada en su imperio empresarial y en su vida familiar, mientras que Perry sigue en la música y como jueza en "American Idol". Demi Lovato y Selena Gómez Estas dos chicas fueron las mejores amigas de la infancia, ambas provenientes del mundo Disney, donde comenzaron sus carreras en series como "Barney & Friends2 y "Los Hechiceros de Waverly Place". Lovato, a pesar de haber tenido una exitosa carrera en la música, destacando con temas como "Sorry Not Sorry", tuvo graves problemas de salud que preocuparon a todos sus fans Por su parte, la oriunda de Texas, no solo brilló como cantante sino también como productora, especialmente con la serie "Only Murders in the Building". Sin embargo, la relación entre ellas se deterioró con los años. Lovato contó en entrevistas que decidió rodearse solo de personas que la inspiraran y que su amistad con Gómez se enfrió. Aunque no han dado muchos detalles sobre lo que ocurrió, actualmente ambas artistas están enfocadas en sus respectivas carreras. Lovato sigue trabajando en música y activismo, mientras que Gómez estuvo muy involucrada en la producción y en su línea de belleza, Rare Beauty.

