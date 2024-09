Los parentescos más insólitos: estos son los famosos que son familia y no lo sabías

Los lazos familiares más insólitos entre celebridades que el público no se imagina. Desde estrellas de la televisión hasta la realeza.

ADN 55.webp Estudiando el árbol genealógico y uniéndolo al ADN la historia y la ciencia puede unir a personas que ni siquiera pensaron en la posibilidad de tener un parentesco como el caso de Guy Ritchie y Kate Middleton que sorprendió a todos cuando se dio a conocer en la televisión

Estos son los famosos que tienen lazos familiares y no lo sabías

Ben Affleck y Matt Damon

Ambos conocidos por sus éxitos en Hollywood y su inseparable amistad, no solo compartieron barrio, colegio y un Oscar a Mejor Guión Original por "Good Will Hunting", sino que también son primos lejanos. Affleck, reconocido por su trabajo en películas como Argo y Batman, ha desarrollado una sólida carrera como actor y director. Damon, por su parte, se destacó en filmes como The Martian y la saga Bourne. Aunque sus carreras son muy particulares y sus trayectorias muestran que cada uno supo brillar sin la necesidad del otro, la sangre los une en una sorprendente conexión familiar que muchos desconocen.