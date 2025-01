María Gainza: pasiones y citas conviven en un gran libro

“Un puñado de flechas” , el libro de María Gainza publicado en 2024 por la editorial Anagrama, se abre con una historia protagonizada por Francis Ford Coppola. En 2008, cuando Gainza escribía críticas de arte en la revista “Radar” de “Página 12”, Coppola se aprestaba para filmar en la Argentina y trabó amistad con su marido. Una noche, sin siquiera mirarla, como si le hablara a un fantasma, Coppola le dijo: “El artista viene al mundo con un carcaj que contiene un número limitado de flechas doradas. Puede lanzar todas sus flechas de joven, o lanzarlas de adulto, o incluso ya de viejo. También puede ir lanzándolas de a poco, espaciadas a lo largo de los años” . Gainza le preguntó si se puede controlar el lanzamiento de las flechas . “No mucho” –respondió-. “It just happens. Y solo al final de una vida se puede evaluar la periodicidad de los lanzamientos” .

La reflexión del cineasta resulta significativa. Y si bien Gainza olvidó los detalles del intenso affaire Coppola, asegura que recuerda con nitidez la historia del carcaj y las flechas doradas. “Guardé esa información sin saber que me sería útil más adelante. Por supuesto, al contarme aquella pequeña fábula, Coppola estaba siendo autorreferencial, pero yo creo que también me estaba haciendo un regalo por adelantado: le hablaba a la persona que yo aún no veía en mí. Quizás con ella conversaba esa noche cuando miraba hacia lo que yo creía que era la nada”.