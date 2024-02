Netflix: la película romántica que dura menos de 120 minutos y es la más vista de la plataforma

No por casualidad las películas de Netflix más vistas suelen ser de corta duración y vinculadas al género comedia . En general, los usuarios prefieren las opciones ligeras , que permitan terminarlas en una noche o una tarde de fin de semana .

Entre las buenas críticas que recibió la película, el diario neoyorquino The New York Times expresó: “Es una comedia romántica a la antigua usanza, lo que significa que conoces el final desde el principio. Eso no es un error; es una característica, una bien empleada en este caso“.