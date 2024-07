Victoria Villarruel, tras su polémico tuit: "Yo siempre quise defender a la Selección y a los argentinos"

En línea con eso, este martes el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que Milei y Villarruel no hablaron en los últimos días , sumado a la aclaración de que el posteo de la vicepresidenta "fue un comentario que no representaba la decisión del Gobierno".

ADORNI1200.jpg Manuel Adorni aseguró que el tuit de Villarruel "fue un comentario que no representaba la decisión del Gobierno".

No obstante, la titular del Senado declaró: "Todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo".

"Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos, y la Selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos", concluyó.

El tuit de Victoria Villarruel que desató la polémica

Tras la polémica desatada por los festejos de la Selección, en la que le dedicaron unas estrofas a Francia que fueron tildadas de "racistas", la vicepresidenta había expresado que "ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir", y había pedido, entre otros cosas, "basta de simular indignación".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1813690900419113221&partner=&hide_thread=false Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y… pic.twitter.com/Wkevi8TrVO — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2024

Las declaraciones de Villarruel sobre el Gobierno

Por otro lado, la vicepresidenta fue consultada por la actualidad del Gobierno, a lo que contestó que están “en un momento de mucho apoyo de la sociedad” pero aceptó que es “un momento difícil”.

villarruel congreso sesiones ordinarias 2.JPG Villarruel aseguró que el Gobierno está “en un momento de mucho apoyo de la sociedad” pero aceptó que es “un momento difícil”. Prensa Senado

“Somos conscientes de eso tanto el presidente Milei, como el Gabinete, como todos los que integramos el Gobierno nacional sabemos que le estamos pidiendo mucho a la sociedad pero también fueron 20 años en los cuales las instituciones del Estado y la política decrecieron mucho, perdieron su nivel, tuvieron prácticas que están reñidas con la honestidad y por eso nosotros queremos venir a recuperar aquello que fue lo que hizo de argentina un gran país y eso es el amor a la patria y la honestidad”, amplió en seguida.

"Falta esfuerzo porque fueron muchos años de destrucción de las instituciones, del entramado social, de los vínculos entre los argentinos. No va a ser algo mágico ni de un minuto para el otro”, concluyó Villarruel.