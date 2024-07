Netflix presento el tráiler de "Rebel Moon: Corte del director" de Zack Snyder.

Otras actuaciones destacadas incluyen las de Ed Skrein (Alita: Battle Angel), Djimon Hounsou (Gladiador), Michiel Huisman (The Haunting of Hill House), Ray Fisher (Justice League), Bae Doona (The Silent Sea), Charlie Hunnam (Vikings) y Anthony Hopkins (El silencio de los inocentes).

Netflix lanzará Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood y Rebel Moon - Chapter Two: Curse of Forgiveness el 2 de agosto.