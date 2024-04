Netflix: ¿Tendrá segunda temporada "Bebé reno"?

Dijo que tenía la intención de hacerla algo comprensiva , afirmando: “El acecho generalmente se representa como alguien que es algo malvado, mientras que sentí como si hubiera una persona vulnerable que realmente no podía parar, que por alguna razón había creído la realidad. eso estaba dentro de su cabeza y no importa qué no podía cambiar a partir de eso”.

“Quiero decir, es una enfermedad mental y quería retratar eso. Vi a alguien por quien sentí pena”.

¿Habrá una segunda temporada de Bebé reno?

Los siete episodios de Bebé reno se estrenaron simultáneamente en Netflix el 11 de abril.

Es una serie limitada, lo que indica que fue concebida como un proyecto independiente de una sola temporada.

Ni Gadd ni Netflix han dado ninguna indicación de que el programa regresará para una segunda serie de episodios y, dados los orígenes de la historia en la vida real, puede ser difícil expandir la trama para una segunda temporada.

Gadd dijo en marzo: “Todo lo que siempre quise hacer fue capturar algo complicado sobre la condición humana. Que todos cometemos errores. Que ninguna persona es jamás buena o mala. Que todos somos almas perdidas que buscamos el amor a nuestra manera extraña”.