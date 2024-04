Mirtha Legrand reveló que el Gobierno le aseguró que no cerrará el INCAA

"Anoche me vino a saludar el nuevo director del INCAA (Carlos Pirovano) y me dijo que no lo cierra , que no cierran el Gaumont y que no cierran la escuela de cine ". Tras filtrar la conversación, la conductora se mostró feliz por la noticia: " todo es obra de José Martínez Suáres, mi hermano . Así que me dieron una alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad ".

javier-milei-con-mirtha-legrand-en-canal-13-1725636.jpg Tras su aparición en "la noche de Mirtha", la relación entre la Diva y el Presidente se tensó.

Sobre su cruce con Javier Milei - quién habría avalado con un repost en x que invitaba a Mirtha a "comprar el Gaumont" -, la icónica estrella de televisión aseguró que “hay que atreverse a opinar”. Además, Legrand analizó el fuerte impacto que tuvieron sus palabras sobre la situación que padece la cultura nacional por los recortes presupuestarios: "muchos cambiaron de opinión a partir de lo que dije. Pero yo no busco votos, no me interesa eso, pero es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo. Es algo fantástico poder decirlo”.

En la misma conversación, la actriz también se refirió a la grieta que se generó entre Guillermo Francella - quien se mostró "esperanzado" con las medidas económicas, políticas y sociales de Milei - y otros actores opositores al Gobierno, tales como Pablo Echarri, María Valenzuela y Julieta Zylberberg. Ante el conflicto, Mirtha afirmó que "no hay que mezclar política con el trabajo. No es beneficioso, no es bueno para nadie".

Sin ataduras, la diva se alejó del mundo del espectáculo y no tuvo problemas en opinar de política. Consultada por la multitudinaria marcha federal universitaria, Legrand afirmó: "nunca vi tanta gente en la Argentina. Nunca, nunca. Mire que yo he visto todas las marchas, concentraciones, de todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, de centro."

Por último, y a pesar de su cruce en redes sociales, la conductora de "la noche de Mirtha" le recomendó al Gobierno que "presten atención, sobre todo a la gente que pasa hambre, que ahora no van a tener trabajo. Creo que estamos pasando un momento muy bravo, que también el gobierno sabe que es difícil. Anoche lo dijo el presidente”, concluyó Legrand.

Cierre del INCAA: habrá abrazo simbólico

Este viernes 26 de abril se realizará un abrazo simbólico al INCAA, en contra de la censura, del desfinanciamiento del instituto, y en defensa del cine nacional. El acto tendrá lugar a partir de las 16hs en la calle Lima 319.

En este contexto, el referente de Documentalistas de Argentina (DOCA), Juan Mascaró, dialogó con AM750 y aseguró que "este gobierno está reprimiendo todo lo que se mueve, prácticamente, pero hay algo particular con las movilizaciones de la cultura". Asimismo, también subrayó que la actividad cultural no genera gastos al Estado, sino más bien todo lo contrario, por lo que el ataque es a "la dimensión simbólica de la producción cultural en general".

Represión policial en el Gaumont 1.jfif El pasado 14 de marzo, la Policía de la Ciudad reprimió una manifestación en defensa del cine argentino. Foto: X @marcelojfoto

En la previa de una nueva movilización, Mascaró recordó el último acto - llevado a cabo en el Gaumont -, que terminó con una fuerte represión por parte de la policía hacia los manifestantes: "la represión del Gaumont se dio cinco minutos antes de levantar todo e irnos. Eso no es un detalle. Estábamos ya desmovilizándonos cuando la policía avanzo sobre la gente que estaba en la calle. En 10 minutos no quedaba nada de esa actividad que se estaba haciendo. No había una toma, no estaba siendo interrumpido el tránsito más que esa media hora que duro la actividad".

En conclusión, Mascaró afirmó que el INCAA está "literalmente quebrado". "La movilización de mañana es un último grito desesperado para frenar toda esta avanzada", sentenció.