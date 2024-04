Netflix: la serie de comedia que es una joya oculta y los capítulos duran menos de 20 minutos

De qué se trata Special, serie de Netflix

La historia se basa en las memorias de humorista Ryan Hayes, las cuales agrupo en el libro: “I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves”. La serie narra la historia del comediante, poco después de sufrir un accidente que lo dejó con parálisis cerebral y pasará a vivir con su madre sobreprotectora. Pero comenzará a tener una mayor independencia al encontrar empleo en como redactor en un portal web, donde escribirá artículos virales sobre temas de interés popular.