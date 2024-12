Paul McCartney cerró su gira y compartió escenario con Ringo Starr y Ron Wood

La gira Got Back comenzó en 2022 y llevó al hombre presentarse por todo el mundo. En este contexto, McCartney se presentó también el Festival de Glastonbury, de Inglaterra, en junio de ese año. Luego continuó su raid en los Estados Unidos y América Latina, concluyendo finalmente con una serie de shows en Europa y Reino Unido. Fueron, en total, 59 conciertos.

Embed - Paul McCartney on Instagram: "Thank you, London! We’ve been all over South America and Europe and here we are back home for the last shows of the 2024 ‘Got Back’ tour. Making its first stage appearance in 50 years... is my original bass! I haven’t played it in 50 years and what is more, here’s a special guest, a Rolling Stone: Ronnie Wood. And another surprise for you – the mighty, the one and only, Ringo Starr! See you next time! @mjkim_lalala"