Pierce The Veil vuelve a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas

A lo largo del “I CAN'T HEAR YOU TOUR”, Pierce the Veil no solo interpretará canciones de su más reciente álbum, Jaws of Life (2023), sino también temas de sus cinco discos de estudio, llevando a sus fans de regreso a los primeros días de A Flair for the Dramatic, Selfish Machines de 2010, Collide with the Sky, y la intensidad cruda de Misadventures. El setlist promete un viaje a través de la evolución de su sonido post-hardcore con shows cargados de la energía y profundidad emocional que los han consolidado como íconos del género.