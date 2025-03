Elton John cumple 78 años: música, excesos y vivir para contarlo

Desde su primer gran éxito en 1970 con "Your Song", los charts musicales se vieron invadidos por los aportes de este formidable baladista. Creaciones como "Tiny Dancer", "Good Bye Yellow Brick Road", "Crocodile Rock", "Candle In The Wind", "Don´t Go On Breaking My Heart", "Don´t Let The Sun Goes Down On Me", "Saturday Night´s Alright For Fighting" y "I'm Still Standing", además de las mencionadas antes, son apenas algunos ejemplos de ello.