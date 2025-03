Sorpresa en el mundo de la música: encuentran una grabación demo inédita los Beatles de 1962

En una entrevista con CBC, Frith reveló que no contaba con el equipo necesario para reproducir la cinta, por lo que acudió al estudio de su amigo Larry Hennessey . Juntos confirmaron que lo que tenían en manos no era una reproducción de baja calidad. “No es una copia rápida ni un pirata de los años 70, se ven claramente las pistas separadas y el rebobinado indica una grabación profesional”, explicó.

Cómo son las cintas inéditas encontradas de los Beatles

La cinta contiene 15 canciones grabadas el 1 de enero de 1962 en los estudios Decca de Londres, en lo que fue una audición de los Beatles rechazada por la discográfica. En ese entonces, el grupo aún tenía a Pete Best como baterista, antes de la llegada de Ringo Starr. Decca decidió no contratarlos, un error que marcaría la historia de la música, ya que poco después los Beatles firmaron con Parlophone Records y lanzaron su disco debut Please Please Me.

Rob Frith on Instagram: "Here's the first song (Money) from The Beatles demo tape. Enjoy!"

“La cinta suena tan bien que parece que los Beatles están tocando en la habitación”, describió emocionado Frith, quien aún no sabe qué destino tendrá esta rara pieza que podría convertirse en uno de los descubrimientos musicales más importantes del año.