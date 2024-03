Premios Oscar: récord de películas de no habla inglesa ganadoras







Los Premios de la Academia de este año ya estaban siendo muy animados para las producciones de habla no inglesa en la etapa de nominaciones.

Godzilla Minus One hizo historia en esta edición de los Oscars.

Las películas en lengua no inglesa arrasaron en los premios Oscar este año, con cinco películas en lengua extranjera llevándose a casa estatuillas, que es el número más alto jamás alcanzado en una sola ceremonia.

El Premio de la Academia al Mejor Guión de Justine Triet y Arthur Harari por el drama judicial en francés Anatomy of a Fall, siguió a los ganadores anteriores en lengua no inglesa, Parasite (2019) de Bong Joon-ho, Talk To Her (2002) de Pedro Almodóvar y Un hombre y una mujer de Claude Lelouch y Pierre Uytterhoeven (1966).

El Premio de la Academia al Mejor Sonido para el drama en alemán sobre el Holocausto de Jonathan Glazer, The Zone of Interest, marcó el primer premio para una película de habla no inglesa. El drama también obtuvo el premio al Mejor Largometraje Internacional.

El Oscar a la mejor animación por The Boy and the Heron marcó un segundo Premio de la Academia para el maestro de la animación japonesa Hayao Miyazaki, quien codirigió créditos con Toshio Suzuki.

Miyazaki ya triunfó en la categoría en su segundo año de existencia en 2002 con El viaje de Chihiro. Es el único director que hasta la fecha se ha llevado la estatuilla a casa por una animación no inglesa, aunque en esta categoría se nominan habitualmente títulos en lengua extranjera. En otras categorías, el documental en ruso, ucraniano e inglés del director ucraniano Mstyslav Chernov 20 días en Mariupol se llevó el premio al Mejor Documental. Cuatro de los cinco candidatos a Mejor Documental de este año fueron películas internacionales y las cinco películas tuvieron temas internacionales. Sin embargo, una vez más, a pesar de que los documentales en idiomas distintos del inglés son nominados regularmente, rara vez obtienen el premio mayor. Godzilla Minus One hizo historia En otra parte de los premios, Godzilla Minus One, del director japonés Takashi Yamazaki, hizo historia como la primera película en idioma no inglés en ganar el Premio de la Academia a los Mejores Efectos Visuales. Los Premios de la Academia de este año ya estaban siendo muy animados para las producciones de habla no inglesa en la etapa de nominaciones después de que Anatomy of a Fall y The Zone of Interest consiguieran nominaciones a Mejor Película y Mejor Director. Otras películas en idioma no inglés que obtuvieron nominaciones fuera de la categoría internacional incluyeron La sociedad de la nieve en español, Robot Dreams y El Conde de Pablo Larraín.