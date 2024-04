El Gobierno refuerza la seguridad de Javier Milei: "El Presidente dejará de viajar en vuelos comerciales"

En declaraciones televisivas, la titular de la cartera de Seguridad remarcó la importancia de la austeridad pero, a su vez, marcó un contrapunto en lo que respecta al cuidado de la figura presidencial:

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”.