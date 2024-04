El crudo diagnóstico de Carlos Melconian sobre el plan económico de Javier Milei y Luis Caputo

Entrevistado en TN, Melconian, quien acompañó en las elecciones a Patricia Bullrich como su potencial ministro de Economía, señaló: "El ajuste que está haciendo este Gobierno es basado en el Impuesto PAIS y la bicicleta, la licuadoraza y la motosierrita. En algún momento, encontrado el equilibrio tenés que normalizar esta situación. Es un desafío, no lo digo pensando que sea fácil".

Asimismo, manifestó: "No podés poner los pasivos del Banco Central, la ortodoxia monetaria y la carnicería fiscal y al final depender de que aparezca el ángel del cielo que te acomode las cosas. En algún momento esto va a requerir un rediseño".

En esa línea, Melconian cuestionó que no se conozca el programa económico completo a largo plazo: "Hay que hacer una agenda paso a paso y anunciar cual va a ser la política cambiaria. Tiene que ser un componente entre gobernabilidad y programa y hasta ahora el Gobierno no tiene ninguna. La ortodoxia lleva mucho tiempo, es muy duro, si le tienen miedo a la pátina heterodoxa va a ser durísimo y ganar confiabilidad que es lo que Argentina necesita va a tardar. Gobernabilidad y un programa, y el gobierno no tienen ninguna de las dos”.