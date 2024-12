"Prision Break" tendrá una serie reinicio con nuevos personajes

En ese momento, se informó que Hulu estaba en las primeras etapas de desarrollo de un reinicio, aunque las cosas aún no estaban confirmadas. Ahora, sin embargo, el pedido de Hulu de una serie piloto sugiere que el desarrollo de la serie avanza en una dirección positiva.

Según informa el portal Deadline informa que el casting para el episodio piloto aún no ha comenzado. El reinicio de Prison Break está siendo dirigido por el cocreador de The Outlaws, Elgin James , quien está trabajando en el proyecto con cuatro productores ejecutivos de la serie original, Dawn Olmstead, Marty Adelstein, Neal Moritz y el creador de Prison Break, Paul Scheuring.

Si bien los detalles que rodean el reinicio se mantienen en secreto, en noviembre se informó que los nuevos episodios no seguirán a los miembros centrales del elenco de la serie original, interpretados por Dominic Purcell y Wentworth Miller .

No está claro cuándo se emitirá el piloto del reinicio.

De qué trata Prision Break

En la serie original Prison Break, Purcell y Miller interpretaron a los hermanos Lincoln Burrows y Michael Scofield. Lincoln es sentenciado a muerte por un crimen que no cometió, mientras que Michael elabora un elaborado plan para intentar sacar a su hermano de prisión y limpiar su nombre. La serie también contó con la participación de Amaury Nolasco, Sarah Wayne Callies, Paul Adelstein, Rockmond Dunbar, Inbar Lavi, Mark Feuerstein, Robert Knepper y Augustus Prew.

Prison Break duró cinco temporadas y una película para televisión. En 2020, Purcell dijo que estaba en camino una sexta temporada, aunque esto fue rechazado más tarde por Miller, quien dijo que no volvería para más temporadas del programa: “Estoy fuera de PB. Oficialmente. No por la estática en las redes sociales (aunque eso ha centrado el problema). Simplemente no quiero interpretar personajes heterosexuales. Sus historias ya se han contado (y se han contado)”.