El regreso de "The X-Files": el director Ryan Coogler confirmó que su próximo proyecto será el reinicio de la serie

Coogler, director de películas aclamadas como Fruitvale Station , la franquicia de Black Panther y, más recientemente, Sinners , habló abiertamente sobre su largamente esperada nueva versión de la serie. Tras el estreno de Sinners, protagonizada por Michael B. Jordan , Coogler apareció en un episodio reciente de Last Podcast on the Left para hablar sobre sus próximos proyectos.

Cómo será el reinicio de The X-Files

En Last Podcast on the Left, Ryan Coogler reveló que está centrando su atención en un reinicio de la querida serie dramática de ciencia ficción The X-Files, anunciada por primera vez a principios de 2023. Aunque no se reveló mucho en ese momento, se confirmó que el reinicio alejaría a la franquicia de los icónicos personajes Mulder y Scully.