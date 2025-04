Rod Stewart, Ronnie Wood y Kenney Jones preparan un nuevo álbum de Faces

Los rumores de un regreso cobraron fuerza en 2020, cuando el trío se reunió para interpretar en vivo su canción "Stay With Me" en los Premios BRIT de ese año.

Faces podría estar preparándose para lanzar su primer álbum nuevo en más de 50 años. La banda de rock, que incluye a Rod Stewart , el guitarrista de The Rolling Stones Ron Wood y el baterista Kenney Jones , ha estado insinuando una reunión en los últimos años, y ahora se ha confirmado que han grabado 11 nuevas canciones para un nuevo álbum.

Los rumores de un regreso cobraron fuerza en 2020, cuando el trío se reunió para interpretar en vivo su canción "Stay With Me" en los Premios BRIT de ese año. Al año siguiente, Wood subió el tono al hablar con The Times y comentó que los miembros habían visitado recientemente su nueva casa en Londres y que "han estado grabando nueva música de Faces".