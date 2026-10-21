Qué ver en Netflix: la comedia romántica de menos de 2 horas que arrasa en el Top 3 de Argentina + Agregar ámbito en









Bea y Ben vuelven a cruzarse durante una boda en Australia, donde una mentira compartida complica una atracción que ninguno logra admitir.

La película reúne encuentros incómodos, diálogos irónicos y una historia atravesada por los vínculos personales. Magnific

Encontrar una historia entretenida para ver en casa no siempre es sencillo, pero Netflix ofrece una alternativa para quienes disfrutan de los enredos sentimentales, el humor y las relaciones que arrancan con el pie izquierdo. Una de sus películas más comentadas combina esos ingredientes en una propuesta ideal para una noche de cine sin pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.

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Con una trama que mezcla atracción, desencuentros y situaciones incómodas, la producción recupera varios de los recursos clásicos del género y los lleva a un escenario tan atractivo como una boda en Australia. Su duración también juega a favor de quienes buscan una historia que se pueda terminar en una sola sentada.

La producción combina romance, humor y situaciones inesperadas en un escenario australiano. De qué trata Con todos menos contigo La historia sigue a Bea y Ben, dos jóvenes que se conocen y parecen conectar desde el primer momento. Lo que podría convertirse en el comienzo de una relación queda en suspenso después de una primera cita que termina mal. Un malentendido enfría la atracción inicial y deja a ambos con una impresión poco favorable del otro.

El tiempo pasa hasta que sus caminos vuelven a cruzarse en una boda en Australia. La situación ya sería incómoda por sí sola, pero hay un detalle que complica todavía más las cosas: los dos tienen motivos para fingir que están juntos. Así nace un acuerdo que, en principio, parece práctico para evitar preguntas y sortear tensiones familiares.

Bea busca tranquilizar a sus padres, mientras que Ben pretende despertar los celos de una expareja. Para sostener la mentira frente a los invitados, ambos deben actuar como si fueran una pareja enamorada, aunque entre ellos persistan las discusiones y los reproches. Lo que empieza como una estrategia termina por ponerlos frente a sentimientos que no parecen tan fáciles de disimular.

Sydney Sweeney y Glen Powell encabezan una producción que llegó a los cines en 2023. Netflix Trailer de Con todos menos contigo Elenco de Con todos menos contigo Sydney Sweeney como Bea

Glen Powell como Ben

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