La plataforma de streaming Netflix prepara una serie de cambios en su catálogo. 84 producciones identificadas como Netflix Originals tienen prevista su salida durante el próximo año. Entre ellas aparecen ficciones reconocidas, títulos internacionales y una trilogía animada vinculada con Guillermo del Toro.
Netflix elimina más de 80 series originales en 2027 y se despide de una trilogía clave
El calendario anticipa bajas de producciones reconocidas, aunque las fechas dependen de los acuerdos de licencia y pueden modificarse.
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Uno de los casos que más llama la atención es el de Cuentos de Arcadia, la propuesta de fantasía desarrollada por el cineasta mexicano junto con DreamWorks Animation. Sus tres series tienen señalada la misma fecha de retirada: el 21 de julio de 2027. La posible salida representa un cambio significativo para quienes siguen la historia de sus personajes desde su primera entrega.
Cuentos de Arcadia en Netflix: qué series forman la trilogía y cuándo se irían
La trilogía Cuentos de Arcadia es uno de los proyectos animados más reconocibles asociados a Guillermo del Toro. La franquicia combina fantasía, ciencia ficción, criaturas sobrenaturales y aventuras adolescentes en un universo compartido. Su recorrido se divide en tres producciones que construyen una historia conectada, aunque cada una tiene protagonistas y conflictos propios.
La primera es Trollhunters. La trama sigue a Jim Lake Jr., un adolescente que encuentra un amuleto mágico y descubre la existencia de un mundo oculto bajo la ciudad de Arcadia Oaks. A partir de ese hallazgo, queda involucrado en una antigua disputa entre trolls y debe asumir la responsabilidad de convertirse en cazador de estas criaturas.
La segunda entrega es Los 3 de abajo, conocida internacionalmente como 3Below: Tales of Arcadia. En este caso, el relato se desplaza hacia dos jóvenes extraterrestres de la familia real de Akiridion-5 que llegan a la Tierra después de escapar de un golpe de Estado. Acompañados por sus aliados, intentan adaptarse a la vida humana mientras buscan la manera de regresar a su planeta.
La trilogía se completa con Magos: Cuentos de Arcadia, que incorpora elementos de viajes en el tiempo, magia y leyendas artúricas. La historia amplía el universo presentado en las entregas anteriores y reúne a distintos personajes en una aventura que conecta sus recorridos.
Listado de originales de Netflix con fecha de salida prevista para 2027
El relevamiento contempla producciones de distintos países y géneros. Entre los títulos aparecen dramas, comedias, documentales, películas y contenidos infantiles. También hay varias ficciones que tuvieron una presencia importante en el catálogo internacional de la plataforma.
Enero
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1 de enero: LEGO Bionicle: The Journey to One (temporadas 1 y 2)
2 de enero: Asphalt Burning
20 de enero: What Did Jack Do?, cortometraje de David Lynch
22 de enero: Amandla
28 de enero: High Society
Febrero
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10 de febrero: Grillo vs Grillo
21 de febrero: Don't Kill Me
23 de febrero: The Sound of Your Heart (temporadas 1 y 2)
28 de febrero: My Wonderful Life
Marzo
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5 de marzo: Sentinelle
6 de marzo: My Own Man
8 de marzo: Autumn Girl
10 de marzo: One More Time y Love, Life & Everything in Between
15 de marzo: Las muñecas de la mafia
16 de marzo: The Getaway King
17 de marzo: Pandora
18 de marzo: Get the Goat
23 de marzo: Freud
Abril
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2 de abril: Madame Claude y Borgen: Power & Glory
6 de abril: Furioza
7 de abril: El faro de las orcas y The Get Down
10 de abril: The Trial
15 de abril: Slam
16 de abril: Man of God
17 de abril: Into the Beat
20 de abril: Vis a vis
28 de abril: Before I Wake y Get the Grift
Mayo
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5 de mayo: Kazoops!
12 de mayo: Sahara
20 de mayo: BLAME
26 de mayo: Bloodline (temporadas 1 a 3)
Junio
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1 de junio: Glitch y Merlí. Sapere Aude
2 de junio: Lucid Dream y Who Rules the World
9 de junio: Shimmer Lake y My Only Love Song
18 de junio: One Take
21 de junio: Bolívar
25 de junio: La cocinera de Castamar
26 de junio: ID-0
30 de junio: Wakfu
Julio
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1 de julio: Capitani
8 de julio: Jewel
9 de julio: How I Became a Superhero
14 de julio: To the Bone
15 de julio: The Players y Country Queen
18 de julio: Too Old for Fairy Tales
19 de julio: Hi Score Girl
21 de julio: Trollhunters, Los 3 de abajo y Magos
23 de julio: Las del hockey
28 de julio: La increíble Jessica James
Agosto
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17 de agosto: Glitch Techs
18 de agosto: The Secret Diary of an Exchange Student
26 de agosto: Sing Again
30 de agosto: The Good Bandit
Septiembre
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1 de septiembre: LEGO Elves: Secrets of Elvendale
14 de septiembre: The Catholic School
23 de septiembre: Pokémon: The Arceus Chronicles
25 de septiembre: Sneakerheads
29 de septiembre: Friendzone
Octubre
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11 de octubre: DEAW#13 Udom Taephanich Stand Up Comedy Show
14 de octubre: Black Butterflies
18 de octubre: Toon
Noviembre
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1 de noviembre: Puffin Rock
3 de noviembre: Alias Grace
6 de noviembre: Country Ever After
7 de noviembre: Fast & Furious: Espías a todo gas
9 de noviembre: Danger Mouse
15 de noviembre: Johanna Nordström: Call the Police
17 de noviembre: Luna Petunia
18 de noviembre: Just Short of Perfect
21 de noviembre: Beat Bugs: All Together Now
28 de noviembre: Good Morning Call
Diciembre
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4 de diciembre: The Road to Love
28 de diciembre: 7 Women and a Murder
29 de diciembre: The Climb
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