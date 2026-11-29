Netflix elimina más de 80 series originales en 2027 y se despide de una trilogía clave + Agregar ámbito en









El calendario anticipa bajas de producciones reconocidas, aunque las fechas dependen de los acuerdos de licencia y pueden modificarse.

Los cambios en los acuerdos de distribución pueden modificar la permanencia de distintos títulos en el servicio. Freepik

La plataforma de streaming Netflix prepara una serie de cambios en su catálogo. 84 producciones identificadas como Netflix Originals tienen prevista su salida durante el próximo año. Entre ellas aparecen ficciones reconocidas, títulos internacionales y una trilogía animada vinculada con Guillermo del Toro.

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Uno de los casos que más llama la atención es el de Cuentos de Arcadia, la propuesta de fantasía desarrollada por el cineasta mexicano junto con DreamWorks Animation. Sus tres series tienen señalada la misma fecha de retirada: el 21 de julio de 2027. La posible salida representa un cambio significativo para quienes siguen la historia de sus personajes desde su primera entrega.

El catálogo de Netflix tendrá varios movimientos durante 2027, con producciones de distintos géneros y países. Netflix Cuentos de Arcadia en Netflix: qué series forman la trilogía y cuándo se irían La trilogía Cuentos de Arcadia es uno de los proyectos animados más reconocibles asociados a Guillermo del Toro. La franquicia combina fantasía, ciencia ficción, criaturas sobrenaturales y aventuras adolescentes en un universo compartido. Su recorrido se divide en tres producciones que construyen una historia conectada, aunque cada una tiene protagonistas y conflictos propios.

La primera es Trollhunters. La trama sigue a Jim Lake Jr., un adolescente que encuentra un amuleto mágico y descubre la existencia de un mundo oculto bajo la ciudad de Arcadia Oaks. A partir de ese hallazgo, queda involucrado en una antigua disputa entre trolls y debe asumir la responsabilidad de convertirse en cazador de estas criaturas.

La segunda entrega es Los 3 de abajo, conocida internacionalmente como 3Below: Tales of Arcadia. En este caso, el relato se desplaza hacia dos jóvenes extraterrestres de la familia real de Akiridion-5 que llegan a la Tierra después de escapar de un golpe de Estado. Acompañados por sus aliados, intentan adaptarse a la vida humana mientras buscan la manera de regresar a su planeta.

La trilogía se completa con Magos: Cuentos de Arcadia, que incorpora elementos de viajes en el tiempo, magia y leyendas artúricas. La historia amplía el universo presentado en las entregas anteriores y reúne a distintos personajes en una aventura que conecta sus recorridos. Las modificaciones previstas alcanzan a ficciones que llevan años disponibles en la plataforma. Netflix Listado de originales de Netflix con fecha de salida prevista para 2027 El relevamiento contempla producciones de distintos países y géneros. Entre los títulos aparecen dramas, comedias, documentales, películas y contenidos infantiles. También hay varias ficciones que tuvieron una presencia importante en el catálogo internacional de la plataforma. Enero 1 de enero: LEGO Bionicle: The Journey to One (temporadas 1 y 2)

2 de enero: Asphalt Burning

20 de enero: What Did Jack Do?, cortometraje de David Lynch

22 de enero: Amandla

28 de enero: High Society Febrero 10 de febrero: Grillo vs Grillo

21 de febrero: Don't Kill Me

23 de febrero: The Sound of Your Heart (temporadas 1 y 2)

28 de febrero: My Wonderful Life Marzo 5 de marzo: Sentinelle

6 de marzo: My Own Man

8 de marzo: Autumn Girl

10 de marzo: One More Time y Love, Life & Everything in Between

15 de marzo: Las muñecas de la mafia

16 de marzo: The Getaway King

17 de marzo: Pandora

18 de marzo: Get the Goat

23 de marzo: Freud Abril 2 de abril: Madame Claude y Borgen: Power & Glory

6 de abril: Furioza

7 de abril: El faro de las orcas y The Get Down

10 de abril: The Trial

15 de abril: Slam

16 de abril: Man of God

17 de abril: Into the Beat

20 de abril: Vis a vis

28 de abril: Before I Wake y Get the Grift Mayo 5 de mayo: Kazoops!

12 de mayo: Sahara

20 de mayo: BLAME

26 de mayo: Bloodline (temporadas 1 a 3) Junio 1 de junio: Glitch y Merlí. Sapere Aude

2 de junio: Lucid Dream y Who Rules the World

9 de junio: Shimmer Lake y My Only Love Song

18 de junio: One Take

21 de junio: Bolívar

25 de junio: La cocinera de Castamar

26 de junio: ID-0

30 de junio: Wakfu Julio 1 de julio: Capitani

8 de julio: Jewel

9 de julio: How I Became a Superhero

14 de julio: To the Bone

15 de julio: The Players y Country Queen

18 de julio: Too Old for Fairy Tales

19 de julio: Hi Score Girl

21 de julio: Trollhunters, Los 3 de abajo y Magos

23 de julio: Las del hockey

28 de julio: La increíble Jessica James Agosto 17 de agosto: Glitch Techs

18 de agosto: The Secret Diary of an Exchange Student

26 de agosto: Sing Again

30 de agosto: The Good Bandit Septiembre 1 de septiembre: LEGO Elves: Secrets of Elvendale

14 de septiembre: The Catholic School

23 de septiembre: Pokémon: The Arceus Chronicles

25 de septiembre: Sneakerheads

29 de septiembre: Friendzone Octubre 11 de octubre: DEAW#13 Udom Taephanich Stand Up Comedy Show

14 de octubre: Black Butterflies

18 de octubre: Toon Noviembre 1 de noviembre: Puffin Rock

3 de noviembre: Alias Grace

6 de noviembre: Country Ever After

7 de noviembre: Fast & Furious: Espías a todo gas

9 de noviembre: Danger Mouse

15 de noviembre: Johanna Nordström: Call the Police

17 de noviembre: Luna Petunia

18 de noviembre: Just Short of Perfect

21 de noviembre: Beat Bugs: All Together Now

28 de noviembre: Good Morning Call Diciembre 4 de diciembre: The Road to Love

28 de diciembre: 7 Women and a Murder

29 de diciembre: The Climb

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