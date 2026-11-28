Una historia inspirada en la realidad, perfecta para quienes buscan algo entretenido sin empezar una serie interminable.

Una ficción de Netflix que mezcla drama, misterio y romance en una historia ambientada en el pasado.

Entre las series italianas disponibles en Netflix hay una producción que se inspiró en hechos reales para contar una historia de época. Si bien cuenta con varias temporadas, la cantidad de capítulos de cada una la convierte en una alternativa ideal para ver en pocos días.

Se trata de " La ley de Lidia Poët" , un drama ambientado a fines del siglo XIX que incorpora elementos del género policial y el romance para llevar a la pantalla una historia poco conocida fuera de Italia.

La historia comienza en Turín, en 1883, cuando una joven consigue ingresar al Colegio de Abogados tras finalizar sus estudios universitarios. Sin embargo, su carrera da un giro inesperado cuando las autoridades judiciales deciden anular su inscripción e impedirle ejercer la profesión por el simple hecho de ser mujer.

Lejos de abandonar sus aspiraciones, Lidia comienza a trabajar en el estudio jurídico de su hermano Enrico mientras prepara una apelación contra el fallo. Allí encuentra la posibilidad de participar en distintas investigaciones criminales , reunir pruebas y ayudar a personas acusadas de delitos que podrían no haber cometido.

A lo largo de los capítulos, la protagonista debe resolver casos de homicidio que esconden secretos familiares, intereses económicos y engaños. Al mismo tiempo, sus decisiones generan conflictos dentro de su propio entorno, donde muchos todavía consideran que una mujer no debería dedicarse a la abogacía.

La ficción está inspirada en la vida de Lidia Poët, quien se graduó en Derecho en la Universidad de Turín en 1881 y dedicó buena parte de su vida a luchar por los derechos de las mujeres. Recién en 1920, a los 65 años, consiguió reincorporarse oficialmente al Colegio de Abogados.

Elenco de La ley de Lidia Poët

Matilda De Angelis

Eduardo Scarpetta

Pier Luigi Pasino

Gianmarco Saurino

Sara Lazzaro

Sinead Thornhill

Dario Aita

Valentina Cervi

Trailer de La ley de Lidia Poët

Cuántos episodios tiene y cuánto tarda en verse completa

"La ley de Lidia Poët" cuenta con tres temporadas de seis capítulos cada una, por lo que la historia se desarrolla a lo largo de 18 episodios. La tercera entrega es también la última, de modo que quienes comiencen a verla no tendrán que esperar por una continuación.

Cada capítulo tiene una duración de entre 44 y 57 minutos, lo que significa que se necesitan alrededor de 15 horas para ver la serie completa. Con tres episodios por día, es posible terminarla en menos de una semana, mientras que una sola temporada demanda aproximadamente cinco horas.