Ringo Starr confirmó que Barry Keoghan lo interpretará en las películas de The Beatles de Sam Mendes

La visión de Mendes para la serie de películas de The Beatles es hacer cuatro películas independientes pero interconectadas , una desde el punto de vista de cada miembro de la banda. Él dirigirá las cuatro, aunque aún no está claro quién escribirá el guión de cada una ni en qué orden se rodarán. Esta es la primera vez que Apple Corps Ltd. y los Beatles (McCartney, Starr y las familias de Lennon y Harrison) conceden los derechos musicales y de la historia de vida completa para una película con guión.

Mendes también producirá a través de Neal Street Productions, junto con Pippa Harris y Julie Pastor, con Jeff Jones como productor ejecutivo para Apple Corps Ltd.

Starr se unió a The Beatles en 1962, reemplazando a su baterista original, Pete Best. Su forma de tocar la batería dio forma a temas icónicos como “Come Together” y “Ticket to Ride”, y ocasionalmente también fue el vocalista principal en temas como “With a Little Help from My Friends”, “Yellow Submarine” y “Octopus's Garden”, este último también escrito por él. El músico tuvo una exitosa carrera en solitario después de que el grupo se disolviera en la década de 1970.

Después de su papel protagónico junto a Jacob Elordi en Saltburn de Emerald Fennell, actualmente se puede ver a Keoghan protagonizando junto a Franz Rogowski Bird de Andrea Arnold, que se estrenó en Cannes y llegó a los cines a través de Mubi a principios de este mes. A su vez el actor se encuentra rodando la esperada película de Peaky Blinders.