El rodaje de la secuela de la "Pasión de Cristo" ya tiene fecha de inicio

Cómo será la secuela de La pasión de Cristo

Gibson dijo que planea volver a contratar a Jim Caviezel para el papel de Jesús. Según el título de la película, la misma se centrará en la resurrección de Jesucristo. La Pasión de Cristo termina con la crucifixión de Jesús. En la Biblia, Jesús resucita tres días después. Gibson dijo que necesitaría recurrir a "algunas técnicas", como la eliminación del envejecimiento mediante CGI, en Caviezel, ya que han pasado más de 20 años desde la primera película.

Gibson describió la película como “muy ambiciosa” y dijo que la narrativa se mueve desde “la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol”.

“Se trata de encontrar una forma que no sea cursi ni demasiado obvia”, dijo. “Creo que tengo ideas sobre cómo hacerlo y cómo evocar cosas y emociones en las personas a partir de la forma en que lo representas y la forma en que lo filmas. Así que he estado pensando en ello durante mucho tiempo. No va a ser fácil y requerirá mucha planificación y no estoy completamente seguro de poder lograrlo, para ser honesto, es súper ambicioso. Pero lo intentaré porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Ser valiente, no?” .