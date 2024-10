Sam Mendes dio detalles sobre sus futuras películas de The Beatles

Estas películas son las primeras con guion a las que Apple Corps Ltd. y The Beatles, así como las familias de la banda, les han concedido los derechos musicales y de la historia de vida completa.

Sam Mendes ha confirmado que trabajará en sus cuatro películas individuales de The Beatles hasta "mediados de 2028".

En un episodio reciente del podcast Stagecraft de Variety, Mendes mencionó brevemente cómo las películas de los Fab Four eran su próximo gran proyecto cinematográfico y dijo: “ Tengo este enorme proyecto de los Beatles en el que trabajaré durante los próximos años . Así que esta es la última vez que me verán hasta mediados de 2028”.

Estas películas son las primeras con guion a las que Apple Corps Ltd. y The Beatles, así como las familias de la banda, les han concedido los derechos musicales y de la historia de vida completa. Actualmente, su estreno está previsto para 2027, aunque no está claro cuál será esa estrategia de estreno. Cuando se anunciaron las películas, se compartió una declaración que decía: "La cadencia de las citas de las películas, cuyos detalles se compartirán más cerca del estreno, será innovadora y revolucionaria".