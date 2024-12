Roberto García Moritán fue visto en una fiesta sadomasoquista en Perú: "Sólo fui testigo de lujo"

El exministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires aclaró que "no es el tipo de lugar que frecuente” pero sostuvo que no tiene "nada que ocultar".

Luego de su mediática separación con Carolina "Pampita" Ardohain , el exfuncionario porteño Roberto García Moritán fue visto este miércoles en una fiesta sadomasoquista en Perú. Aclaró que "solo fue un testigo de lujo" y que no tiene "nada que ocultar".

El exministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires explicó: “Es una fiesta en Mali, en el Museo de Arte de Lima . Me invitaron, fui a ver un poco de qué se trata porque tengo algunos amigos artistas ”, dijo a Teleshow.

A su vez, agregó: “Estuve un rato ahí. La fiesta era a favor de la diversidad sexual , la cual apoyo totalmente, pero claramente no es el tipo de lugar que frecuento ”, aclaró y destacó: “Me trataron muy bien, la pasé muy bien, es gente muy educada que se divierte a su manera. Yo solo fui un testigo de lujo. La verdad es que no tengo absolutamente nada que ocultar ”.

En cuanto a su viaje a Perú, Moritán sostuvo que en ese país "tiene muchos amigos" y que fue para "hacer buenos negocios". "Estoy metiéndome fuerte en el mundo textil”, adelantó.

Pampita habló de su separación con Roberto García Moritán

Semanas atrás, Pampita estuvo en el programa de Susana Giménez y, si bien no quiso responder muchas de las preguntas que hizo la conductora, se refirió brevemente a su separación.

“Yo me quedo con lo bueno de este matrimonio. Además, está Anita. Fue un regalo. Yo necesitaba volver a ser mamá y una hija mujer sana un montón de cosas. Para mí siempre va a ser infinito el agradecimiento que voy a tener con Robert por Anita. Soy muy consciente que es un regalo maravilloso esa hija en mi vida”.

Previamente, Susana había tildado al empresario de "estúpido" y la modelo respondió: “Pará. No le digas así a Robert, porfa. No estoy peleada con él. Nunca. Yo no quedo peleada con nadie. Yo siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida. Siempre”.

En cuanto al punto de quiebre, señaló: “Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era para mí un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia. Mis hijitos, un compañero, volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque esa es mi esencia. No me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir, que iba a desaparecer todo”, completó.