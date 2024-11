Susana Giménez reaccionó mal contra Roberto García Moritán y Pampita lo defendió: "No le digas así"

En realidad, la modelo no aportó detalles de su ruptura con Moritán en la entrevista con la diva. Después del escándalo, reapareció públicamente en televisión, pero la charla giró en un ambiente extraño e incómodo.

Es que Susana no se guardó nada y fue al blanco. Preguntó todo y más, aunque Pampita no le haya contestado ninguna de sus interrogaciones.

“Bajaste de peso” , inició la diva. Y Pampita le contestó: “Sí, estoy bomba”. “No me digas que te hizo bajar de peso este tipo” , agregó Susana en medio de un clima tenso. Y recargó sus frases contra Moritán: “Bueno, bajaste de peso, estás bárbara. Hay que agradecerle a ese estúpido” . Ante esa última pregunta, la modelo frenó en seco a la conductora y, molesta por la situación, le pidió: “ Pará. No le digas así a Robert, porfa. No estoy peleada con él . Nunca. Yo no quedo peleada con nadie. Yo siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida. Siempre”, aclaró.

Y remarcó: “Yo me quedo con lo bueno de este matrimonio. Además, está Anita. Fue un regalo. Yo necesitaba volver a ser mamá y una hija mujer sana un montón de cosas. Para mí siempre va a ser infinito el agradecimiento que voy a tener con Robert por Anita. Soy muy consciente que es un regalo maravilloso esa hija en mi vida”.

No obstante, Susana siguió indagando y Pampita soltó: “Fue una bomba. Explotó todo y no se pudo pegar”. Acto seguido, la diva (entre risas) le preguntó si “había revoleado un cenicero”. “Pareces una santa”, le dijo, pero Carolina Ardohain subrayó: “Qué voy a ser una santa. No voy con la mentira”. “El 20 de septiembre se terminó la relación”, sentenció.

“Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era para mí un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia. Mis hijitos, un compañero, volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque esa es mi esencia. No me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir, que iba a desaparecer todo”, completó.

Sobre su reciente relación con Martín Pepa, a quien conocía del pasado, Pampita reconoció: “No éramos tan chicos cuando nos conocimos, pero jamás nos miramos con otra intención porque yo estaba en pareja y él también. No se nos ocurrió de ninguna manera”.

“Fue acá en Buenos Aires en el Teatro Colón para ver a Piazzolla, que yo soy muy fan (sic). Era también una cita con sus hermanos, que conozco a todos, y en grupo. La primera vez que salí ya salió la foto, así que fue como estar en todos lados y todavía no había pasado nada”, recordó sobre su primera cita.