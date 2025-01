Rod Stewart cumple 80 años: con el rock y el fútbol cómo pasiones

En cuanto a la música, era admirador del cantante estadounidense Al Jolson , de quien adoptó su estilo interpretativo y su actitud para con su audiencia. Sin embargo su introducción al rock fue gracias al tema "The Girl Can't Help It" de Little Richard y a un concierto televisado de Bill Haley & His Comets .

Rod Stewart y su conexión con Argentina

Contrarió a lo que muchos podrían creer fue esta conexión con el deporte más popular del mundo la que lo llevó a pisar por primera vez nuestro país y no la música. La historia incluye una apuesta con Elton John, el Mundial de 1978 realizado en Argentina, la compañía del padre de Freddie Mercury y un violento asalto ocurrido mientras comía en una parrilla porteña.

La historia de la presencia de Rod Stewart en el Mundial realizado en Argentina nace cuando, como reconocido aficionado al fútbol, jugó una apuesta con su colega y amigo Elton John relacionada con la suerte de sus respectivas selecciones, la de Escocia y la de Inglaterra, en la etapa clasificatoria para la gran cita mundialista.

Como Escocia logró su plaza para el Mundial e Inglaterra quedó afuera, el creador de éxitos como "Tiny Dancer" y "Your Song" tuvo que pagarle el viaje a Stewart.

image.png Elton John y Rod Stewart, dos aficionados al fútbol.

Para ese entonces, tanto en su rol como cantante de The Faces como en su etapa solista que explotó en 1971, Rod Stewart acumulaba éxitos como "Stay With Me", "Maggie May", "Hot Legs" o "Sailing", entre tantos, y había lanzado recientemente el single "Do Ya Think I`m Sexy", que comenzaba a copar las discotecas de todo el mundo. Sin embargo, su estadía por estas tierras en pleno invierno mientras se desarrollaba la competencia pasó en general desapercibida para el gran público que, salvo en los ambientes rockeros, no tenía mucha idea de la magnitud del artista.

Cabe destacar que, en aquellos años y hasta avanzados los años 80, las novedades musicales del resto del mundo llegaban al país con cierto retraso y solo tenían noticias de ellas las personas realmente interesadas en el tema más allá de lo que las radios comerciales podían ofrecer.

Néstor Celasco, el entonces director del sello Music Hall, que tenía el catálogo de Rod Stewart, se enteró a través de la discográfica internacional Warner que el cantante iba a visitar el país, por lo que se ocupó de buscarle un acompañante que se pusiera a su disposición durante las 24 horas.

El cantante escocés llegó acompañado de Bomi Bulsara, nada menos que el papá de la estrella de Queen Freddie Mercury, y "por un diseñador de limusinas para jeques árabes que era un personaje", confirmó Celasco en una entrevista sobre aquella visita.

El Mundial 78' y un asalto que pudo terminar en tragedia

Rod y sus acompañantes solo asistieron a dos partidos: el debut de la Argentina contra Hungría, en cancha de River Plate, el 2 de junio; y al día siguiente se trasladaron a Mendoza para ver caer a Escocia por 3 a 1 ante Perú.

Pero entre las distintas salidas del cantante hubo una en particular que pudo haber terminado tragedia. Fue cuando lo llevaron a comer a una parrilla ubicada en la calle Maipú, cerca de la esquina con Lavalle, llamada "La Candela".

"Era una parrilla adonde medio que iba el jet-set local. Estábamos sentados y entran tres tipos con armas cortas, tipo itaka. Uno se quedó en la puerta, el otro fue para el lado de la caja y el tercero empezó a pasar por las mesas juntando las cosas de valor de los que estaban comiendo", relató en una entrevista el recientemente fallecido, he histórico manager del rock nacional, Peter Deantoni.

"Rod tenía un reloj Porsche y atinó a sacárselo y esconderlo en la capucha del buzo que llevaba puesto. De inmediato, entró la Policía y empezó un tiroteo en el que enseguida acribillaron a los tres ladrones. Nos tiramos todos al piso y me acuerdo que López (Oscar, otra representa de grandes bandas locales) se tiró arriba de Rod y gritaba de la desesperación: `No disparen que el tipo vale un millón de dólares´", recordó Deantoni.

Finalmente Rod dejó el país tras un llamado de su esposa, de haberse quedado durante toda la participación de Escocia en la competencia, su estadía no se habría prolongado mucho más ya que su país quedó eliminado en primera ronda.

Rod-Stewart.jpg Tras su visita en 1978, Rod Stewart volvió seis veces al país en plan músico.

Años más tarde, Rod Stewart regresó a la Argentina en el verano de 1989 en su debut artístico en nuestro país, cuando ofreció un concierto en River Plate y otro en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Fueron seis visitas en total en plan músico, siendo la última en octubre de 2023 en GEBA. Todas con shows multitudinarios, con miles de fans coreando sus canciones, sin embargo, como ya se dijo la primera visita nada tuvo que ver con esto. Fue el fútbol lo que convocó a Rod a visitar nuestras tierras, pero fue la música y el calor de la gente lo que lo trajo de vuelta una y otra vez.