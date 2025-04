Se filtraron imágenes de Wanda Nara en OnlyFans y podría sufrir consecuencias legales

La reciente apertura del perfil de Wanda Nara en OnlyFans , ya generó polémica. La filtración de parte de ese material en otras plataformas no solo desató la furia de suscriptores , sino que también podría implicar consecuencias legales y económicas para la conductora.

Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, “lo que no sabe Wanda, porque está mal asesorada, es que la gente que pagó u$s50 puede pedir el resarcimiento . Tiene que devolverles los u$s40 que pagaron de más”.

El sistema de propinas fue otro punto discutido. Wanda ofrece respuestas más rápidas a quienes envíen montos más altos. “Si me querés demostrar que te querés divertir conmigo, mandame una propina . Y mientras más alta sea, más rápido te contesto ”, dice un mensaje automático.

El perfil, está recibiendo muchas visitas desde Italia, donde Wanda tiene una base fuerte de seguidores. Muchos de los mensajes en la plataforma están redactados en ese idioma.

Wanda Nara podría perder millones por subir contenido a OnlyFans

Luego de que la Justicia ordenó el cierre de sus redes sociales, Wanda Nara anunció por Instagram que seguiría subiendo contenido, pero en OnlyFans. Sin embargo la conductora tiene contrato vigente con DivasPlay, una plataforma con el mismo foco de contenido para adultos y con la cual ya facturó una cifra millonaria.

wanda nara.jpg El mensaje de Wanda anunciando su traslado a la red social OnlyFans. Instagram: @wanda_nara

Wanda cobra u$s50 por suscripción en OnlyFans y un adicional de hasta u$s100 por el servicio de chat privado (espacio no manejado directamente por ella).

El problema es que la empresaria tiene un contrato de exclusividad con DivasPlay, por lo tanto, no puede compartir contenido erótico en otra plataforma similar. Hasta que la mediática no llegue a los u$s5 millones de recaudación, no puede finalizar su contrato. Hasta ahora, lleva generados u$s3.5 millones, pero por cada cosa que suba a OnlyFans tiene una multa de aproximadamente u$s10 mil.

Mientras Wanda Nara continúa promocionando su perfil en OnlyFans, el escándalo crece tanto en lo legal como en lo económico. La filtración de contenido, los reclamos de usuarios y un posible conflicto contractual con DivasPlay podrían dejarle más pérdidas que ganancias. En un intento por capitalizar su imagen, la mediática se enfrenta ahora a un escenario incierto y cargado de tensiones.